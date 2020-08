Gds – Inter, dalla Cina sponsor per decine e decine di mln. Secondo fonti catalane addirittura…

L’Inter, mercato a parte, continua a lavorare incessantemente per la crescita dei ricavi, unica leva che consente grandi spese sul mercato. I nerazzurri, secondo la Gazzetta dello Sport, non hanno ancora abbandonato l’idea di arrivare al sogno Messi, malgrado un Manchester City evidentemente in prima fila per la Pulce.

“Gli avvocati di Messi sono al lavoro per trovare la chiave. È possibile, infatti, che non funzioni la carta dell’uscita a parametro zero. Ecco perché l’argentino sta valutando l’idea di rivolgersi alla Fifa. Il famoso articolo 17 prevede per gli ultra trentenni (e Leo di anni ne ha 33)una sola stagione di “protezione” del contratto. In questi casi è previsto solo un indennizzo per il club cedente, ma a cifre abbordabili.

Secondo fonti catalane addirittura l’Inter si sarebbe già mossa con Nyon, ma queste voci non trovano conferma. I professionisti sono al lavoro da tempo, hanno cucito con scrupolo la tela finanziaria di un’operazione ad ampio respiro.

Dal grande mercato cinese sono in arrivo sponsor per decine e decine di milioni, tutti dedicati a Messi, con un giro d’affari triplicato rispetto ai numeri odierni. Una montagna di soldi indispensabili per allettare Lionel e leva per ulteriori partnership anche in Europa”, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.