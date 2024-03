Mehdi Taremi, ma non soltanto. L'Inter accoglierà il nuovo rinforzo per l'attacco a giugno, ma Tuttosportconferma l'anticipazione di ieri di FCIN1908.it: si cerca almeno un'altra punta importante. In totale, la società vuole mettere cinque attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione. "Madrid ha confermato come l’attacco dell’Inter sia, non da rifondare, quanto meno da ripensare e - senz’altro - da infoltire. Si riparte da tre: Lautaro, Thuram più Taremi, ma si deve arrivare a cinque, considerato che non è pensabile affrontare la prossima stagione extralarge tra Super Champions e Mondiale per club in estate con solo quattro punte di ruolo nella batteria da cui può attingere Simone Inzaghi.