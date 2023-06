ABOLA – Inter punta forte su Otavio del Porto: clausola di 40 mln fino al 15 luglio

Per ora Otávio si sta godendo un'altra vacanza con la famiglia dopo aver giocato per il Portogallo negli impegni per l'Europeo 2024 con Bosnia e Islanda. Si trova bene al Do Dragão, la famiglia è completamente adattata alla città, ma lui ha 28 anni e sicuramente insegue il sogno di firmare un contratto importante. Vedremo, quindi, quali argomenti ha l'Inter per sedurre il calciatore e il Porto, specifica A Bola.