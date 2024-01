Non una partita esaltante sotto il punto di vista del gioco, ma senza due perni fissi come Calhanoglu e Barella l'inter batte la Fiorentina

Non una partita esaltante sotto il punto di vista del gioco, ma l'Inter senza due perni fissi come Calhanoglu e Barella batte la Fiorentina e torna in testa alla classifica.

"Sporca, cattiva e per una volta brutta. Come una minatrice, l’Inter è riemersa dalla torbiera del Franchi con in mano tre punti d’oro, perché conquistati l’indomani del pareggio contro l’Empoli della Juve, rivale nella corsa scudetto e avversaria di domenica prossima. Quasi irriconoscibile, senza Çalhanoglu a tessere la tela del gioco, la squadra di Inzaghi ha segnato con un colpo di testa di Lautaro, ha sofferto sempre, ha rischiato tanto nella ripresa ed è uscita indenne da un rigore procurato da Nzola e buttato via da Gonzalez. Uno a zero e un punto di vantaggio sui bianconeri", sottolinea Repubblica.