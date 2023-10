Da Cuadrado ad Arnautovic: ecco le novità in arrivo da Appiano Gentile secondo Sky Sport dopo l'allenamento odierno dell'Inter

Importanti novità in arrivo da Appiano Gentile sui singoli di casa Inter rimasti agli ordini di Simone Inzaghi durante la sosta. Come riportato da Sky Sport, Juan Cuadrado è al lavoro per tornare al top dopo l’infiammazione al tendine.