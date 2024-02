Inter, GdS conferma i tempi di recupero di Calhanoglu: le gare che salterà

Conferme sui tempi di recupero di Hakan Calhanoglu anche dalla Gazzetta dello Sport. Il turco ha accusato un leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra e sicuramente salterà Inter-Atalanta di mercoledì. Ecco quanto evidenziato dalla rosea sul rientro di Calha: “Come per Thuram, lo staff nerazzurro pensa di recuperare Calhanoglu in tempo per Bologna con lo scopo di averlo quindi al 100% per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa dell'Atlético Madrid, il 13 marzo. Niente da fare invece per Inter-Atalanta di dopodomani e Inter-Genoa del prossimo lunedì, partite nelle quali al suo posto giocherà quel Kristjan Asllani che molto bene ha fatto ieri a Lecce”, si legge.