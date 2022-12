Inter, continua il momento d’oro per Fabbian: altro gol, sono 5 in 15 partite

Continua il momento d'oro di Giovanni Fabbian, giovane centrocampista classe 2003 di proprietà dell'Inter ceduto in prestito alla Reggina. Altro gol realizzato infatti dal talento nerazzurro nella gara di oggi contro il Brescia: cross di Hernani dalla sinistra, grande inserimento e colpo di testa nel sacco. Fabbian ha poi propiziato con un bellissimo assist di testa anche il gol del 2-0 di Jerémy Menez. Sono dunque 5 reti in 15 partite in Serie B per il classe 2003.