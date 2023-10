Inter, decisivi devono diventare i centrali di centrocampo. Numeri chiari

Quando tutto ricomincerà riprenderà anche il ritmo forsennato di una gara ogni tre giorni per l'Inter . La squadra nerazzurra deve riprendersi quello che ha lasciato per strada contro Sassuolo e Bologna. Inzaghi dovrà lavorare sui cali di concentrazione e sui centrali di centrocampo. Perché è da loro che può arrivare la spinta nelle prossime settimane in attesa di un contributo importante anche da parte di Arnautovic (atteso il rientro per la gara col Salisburgo) e Sanchez.

Sicuramente finora quelli che hanno fatto bene sono Thuram e Lautaro: sui 23 gol totali dei nerazzurri 14 portano la loro firma, tra Serie A e Champions League. Bene anche gli esterni con 3 gol e 8 assist in totale, nelle due competizioni, per Dumfries e Dimarco. Solo cinque gol e 4 assist sono invece arrivati dai centrali di centrocampo, Nessun assist e nessun gol per Asllani, Klaassen, Sensi. Un assist ciascuno per Calhanoglu, Mkhitaryan, Frattesi e Barella. Con due gol segnati dal turco, due dall'armeno e uno da Frattesi. Zero per Barella che non è mai partito così a rilento in un avvio di stagione. Solo il 21% della produzione nerazzurra tra assist e gol arriva dai piedi dei centrocampisti centrali. Si può dare di più, una percentuale da migliorare per sfruttare al massimo la rosa e che può diventare un fattore decisivo verso l'obiettivo dichiarato dell'Inter.