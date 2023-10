Perù-Argentina, dubbio Messi. Se ce la fa gli fa posto uno tra Lautaro e Alvarez

L'Argentina di Scaloni si è allenata a Ezeiza per il secondo giorno consecutivo in vista della trasferta a Lima contro il Perù. Lionel Messi sta recuperando dal problema fisico che non gli ha permesso di giocare da titolare la prima gara contro il Paraguay: per il numero dieci un vecchio infortunio che sta ridando problemi al tendine del ginocchio destro. Il Ct ha provato la squadra con Lautaro Martinez in coppia con Julian Alvarez, giocatore del City. Ma uno dei due potrebbe fare spazio proprio a Leo.