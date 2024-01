Inter, controsorpasso possibile: Firenze trasferta importante, ma non più fondamentale

Reduce dal trionfo in Supercoppa Italiana, l'Inter è pronta a rituffarsi in clima campionato: i nerazzurri affrontano questa sera a Firenze la Fiorentina con la prospettiva di riportarsi in testa alla classifica a prescindere dalla gara da recuperare contro l'Atalanta, grazie all'inaspettato pareggio interno della Juventus contro l'Empoli. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ieri sera l'Inter avrebbe potuto addormentarsi a meno quattro dalla Juventus, però l'Empoli ha fatto il mezzo miracolo, ha placcato le guardie (o i ladri) di Massimiliano Allegri e li ha trattenuti sull'1-1, a portata di sorpasso. Niente meno quattro, ma meno due. E così, stasera tardi, con una vittoria a casa Fiorentina, l'Inter può riprendersi il primato, portarsi a più uno sulla Signora e con una partita da recuperare, il match contro l'Atalanta spostato al 28 febbraio. Chi avrebbe mai scommesso sull'Empoli indenne a Torino? Eppure è successo.

Forse l'Inter non pagherà un prezzo alto per la Supercoppa italiana vinta in Arabia Saudita, ma tra un'ipotesi e l'altra, tra un "se" e un "asterisco", c'è di mezzo il campo: Fiorentina-Inter è una partita aperta, a dispetto dei 17 punti che dividono le due squadre. Perché la Fiorentina ha motivazioni alte, corre per la qualificazione alla Champions League, e perché nelle giornate di buona può molto. E perché Simone Inzaghi deve fronteggiare un'emergenza a centrocampo, qualcosa di inedito".