"La liturgia allo stadio, prima e dopo il match, non dovrebbe invece variare troppo rispetto al solito. Agli spettatori (annunciati anche Amadeus, Matilde Gioli e Tananai) verranno però distribuiti dei cartoncini per comporre sulle tribune un enorme tricolore. All’ingresso in campo inoltre i giocatori del Torino omaggeranno i campioni d’Italia con una “pasillo de honor” alla spagnola. Un bel gesto, a replica di quello della Samp dopo lo scudetto 2021. La nuova festa, è invece fissata al Meazza per il 19 maggio (o sabato 18, a seconda di quello che deciderà la Lega, ma di sicuro non in serale) in occasione dell’ultima gara interna, contro la Lazio. Capitan Lautaro in quell’occasione alzerà al cielo il trofeo dello scudetto, e poi alcuni cantanti di provata fede nerazzurra si esibiranno in un concerto", sottolinea La Gazzetta dello Sport.