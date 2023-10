Inter, Curva Nord: “Si avvicina il giorno dell’indegno, così accoglieremo il traditore Lukaku”

Così la Nord nella fanzine di Inter-Benfica: "29 ottobre data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle"

All'interno della fanzine della Curva Nord per Inter-Benfica, gli ultras nerazzurri hanno lanciato un messaggio in vista della sfida contro la Roma di fine mese, giorno in cui tornerà a San Siro Romelu Lukaku: "29 ottobre data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno.