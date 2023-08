Buone notizie per Inzaghi dall’allenamento odierno dell’Inter: Matteo Darmian sarà regolarmente a disposizione per la sfida col Cagliari

Buone notizie per Simone Inzaghi dall’allenamento odierno dell’Inter. Come anticipato da FCIN1908 e confermato da Sky Sport, Matteo Darmian sarà regolarmente a disposizione per la sfida col Cagliari di lunedì. Oggi ha svolto l’intera seduta con il gruppo, il fastidio alla caviglia è superato e Darmian è atteso dal 1’ al centro della difesa nerazzurra accanto a de Vrij e Bastoni. Ancora out invece Francesco Acerbi, che a Cagliari non ci sarà.