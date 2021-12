Inter, già decisa la prima plusvalenza 2022? “Candidato forte alla cessione”

Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è già il primo forte indiziato in casa Inter ad essere ceduto la prossima estate

L'input in casa Inter sul mercato è chiaro: risparmiare su ingaggi pesanti per poter investire su profili giovani e futuribili. Ecco perché, come spiega La Gazzetta dello Sport, il piano di Marotta e Ausilio è innanzitutto di liberarsi degli ingaggi pesanti, su tutti quelli di Arturo Vidal e Alexis Sanchez, ma di realizzare una cessione già individuata per incassare un gruzzoletto. Scrive la Rosea: "A fine stagione l'Inter potrà separarsi dai due cileni, pur a fronte di una buonuscita. E non guadagna poco (4,2 milioni) nemmeno De Vrij, candidato forte alla cessione perché - essendo arrivato nel 2017 a parametro zero - garantirebbe una ghiotta plusvalenza".