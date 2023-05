Milan-Inter, da bomber Lautaro all’allenatore più vincente: numeri e record dell’Euroderby

Mercoledì 10 maggioalle ore 21:00 l'Inter affronterà il Milan nel 236° derby di Milano della storia,considerando tutte le competizioni. Dei 235 precedenti ben 178 sono stati disputati in Serie A, ma in totale la stracittadina si è giocata in sette diverse competizioni: campionato, Coppa Italia, Prima Categoria, Divisione Nazionale, Champions League, campionato dell'Alta Italia e Supercoppa Italiana.