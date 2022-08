Repubblica – Inter, i dettagli della sanzione che arriverà dalla Uefa

La questione non riguarderà soltanto l'Inter. Anzi, in Italia coinvolgerà anche Juventus (in maniera più lieve) e la Roma, ma in giro per l'Europa saranno diversi i club presto sanzionati dalla Uefa per aver oltrepassato i limiti imposti dal Fair Play Finanziario. A proposito di nerazzurri e giallorossi, la Repubblica di oggi spiega: "I due club, come altri, per esempio Marsiglia e Monaco, stanno trattando da giugno un settlement agreement con la Uefa che dovrebbe concludersi entro dieci giorni. Porterà a delle sanzioni economiche anche se lievi (per l’Inter più pesanti che per la Roma). E soprattutto imporrà restrizioni al mercato, con l’obbligo di chiudere in attivo — la cifra sarà da quantificare — il saldo dei trasferimenti della stagione. Insomma, gli acquisti di Roma e Inter il prossimo anno saranno limitati dal controllo Uefa".