Inter, cosa c’è davvero dietro l’exploit inatteso di Thuram. “E una punta a gennaio…”

L'exploit di Thuram — Ebbene, 5 mesi dopo, Thuram è letteralmente esploso. Con Lautaro ha costruito la miglior coppia di attaccanti del torneo e ha sgombrato qualsiasi obiezione sulle sue doti di bomber. Magari non arriverà a segnare una ventina di gol, nel frattempo, però, a metà annata, è già a quota 8: bottino a cui vanno aggiunti ben 6 assist e 4 rigori procurati. Sommando tutto assieme, arriviamo a 18 reti in cui c’è stata la firma decisiva del francese. La verità è che nessuno aveva previsto un exploit del genere. Thuram è andato anche oltre le più rosee aspettative di Ausilio, che già nell’estate 2021 avrebbe voluto portarlo a Milano per fare la punta pura (allora faceva ancora l’esterno offensivo), ma saltò tutto a causa di infortunio al ginocchio a fine agosto. Con due anni di ritardo, quell’intuizione si è rivelata più che azzeccata. E Tikus, ormai, è diventato un elemento fondamentale nell’impianto di Inzaghi. Tanto che, quando fa fatica, quando non riesce ad essere brillante, quando le sue giocate non sono efficaci, il gioco ne risente. Ebbene, nelle ultime 4 settimane è stato proprio così. Thuram è a secco da 4 gare: Lecce, Genoa, Verona, più il Bologna in Coppa Italia. Gli era già capitato a novembre, con un digiuno durato 5 partite. Adesso, però, è calato anche il livello delle sue prestazioni.

Punta a gennaio? La situazione — Il francese ha sofferto anche lo stop di Lautaro, con cui ha creato un feeling speciale. Non è un caso dunque che, sabato scorso, con il rientro del Toro, Thuram abbia dato una serie di fiammate delle sue. La sensazione è che stia tornando al massimo e che sia pronto di nuovo a scatenarsi. Il banco di prova, in questo senso, sarà il Monza, che ad agosto aveva avuto solo un assaggio delle sue qualità. Alla sfida di domenica sera, invece, Tikus arriva come uno dei pericoli principali. Il vero problema per Inzaghi è che su Lautaro e Thuram può puntare ad occhi chiusi, mentre non può fare altrettanto con Arnautovic e Sanchez. Il rischio, insomma, è che non si possa andare in fondo senza alternativa adeguate. Ecco perché l’ipotesi di un rinforzo là davanti non può essere scartata fino alla fine del mercato invernale”, si legge.

