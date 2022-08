Inter, Digitalbits non paga ma è ancora sulle maglie: il motivo è uno solo

Non lascia di certo tranquilli la vicenda Digitalbits in casa Inter. Lo sponsor di maglia non ha rispettato i termini stabiliti per i pagamenti e in questo momento tiene in apprensione il club, che studia il da farsi.

Lo spiega l'edizione odierna di Repubblica? "La criptovaluta è scomparsa anche dagli sfondi per le interviste. Non dalla prima maglia dell’Inter. Il motivo? La Nike, sponsor invece solidissimo, ha già prodotto centinaia di migliaia di divise con quel brand sul petto. Fosse tolto, chi comprerebbe più le maglie già stampate? Non è escluso che il rapporto si possa concludere per vie legali con la rescissone unilaterale. Come è ovvio, Roma e Inter si sono confrontate, ma per i giallorossi la questione oggi è diversa. La relazione tra la Roma e Digitalbits è ancora positiva, i pagamenti regolari: Al Burgio potrebbe essere all’Olimpico lunedì. Certo, la società è vigile (Toyota è il nuovo sponsor per le maglie d’allenamento) e monitora la situazione".