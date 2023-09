Ts – Inter, domani il CdA: il bilancio migliora. Il passivo scende a 80 mln. Straordinario…

In casa Inter domani andrà in scena il Consiglio di amministrazione per approvare il bilancio chiuso al 30 giugno

In casa Inter domani andrà in scena il Consiglio di amministrazione per approvare il bilancio chiuso al 30 giugno. Come sottolinea Tuttosport, il passivo dovrebbe attestarsi sugli 80 milioni (nel 2021/22 erano 140). Fatturato pari a circa 430 milioni "“drogato” dalle performance della squadra in Champions che, oltre a premi e a diritti tv, ha fatto lievitare anche le cifre derivanti dai ricavi da biglietteria".