La doppia mossa dell’Inter in ottica futura. E Taremi ha già detto sì

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha effettuato una doppia mossa in ottica futura. La prima, il rifiuto di 20 milioni di euro proposti dalla Fiorentina per Valentin Carboni, considerato incedibile. Notizia anticipata da FcInter1908.it dove approfondiamo la situazione del talento argentino e l'idea del club nerazzurro per il futuro.