Inter, Dzeko: “Ci sta soffrire, l’importante è vincere. Inzaghi? Capisce perché…”

Le parole del bosniaco dopo la vittoria in rimonta e in extremis sul Venezia

Al termine di Inter-Venezia, il nerazzurro Edin Dzeko, autore del gol vittoria, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichiarazioni: "Non ci sono partite facili. Anche oggi abbiamo visto che è stata una delle più difficili, ma veniamo da partite giocate in 120', una tosta a Bergamo, per cui ci sta anche soffrire. L'importante è vincere alla fine. Esultanza rabbiosa? Quando fai gol all'ultimo minuto devi esultare così. Mancavano sicuramente i miei gol, ma quando la squadra vince è sempre importante. Magari mi sono risparmiato per oggi e non rimpiango nulla, è stato bellissimo farlo all'ultimo. Capisce di calcio, ha giocato, sa che posso risolverla anche all'ultimo.