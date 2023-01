Inter-Empoli, ammonito Barella: era diffidato, salterà la Cremonese come Skriniar

Nicolò Barella salterà Cremonese-Inter per squalifica. Il centrocampista nerazzurro è stato ammonito nel corso del secondo tempo contro l'Empoli. L'ex Cagliari era diffidato e quindi salterà la prossima sfida contro la Cremonese, in programma sabato. Oltre a Barella, anche Skriniar non sarà della partita per l'espulsione del primo tempo.