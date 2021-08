FOTO – Inter, Eriksen si gode la famiglia: il giocatore in vacanza a Portofino

Mentre segue il programma di riabilitazione, il danese si è concesso qualche giorno di vacanza con la famiglia a Portofino

Appena tornato in Italia, Christian Eriksen e la moglie, Sabrina, hanno trascorso alcuni giorni a Portofino la scorsa settimana. Buon cibo e una gita in mare a bordo di uno yacht per il centrocampista nerazzurro come mostrano le foto postate dal settimanale danese Herognu.

Eriksen sta lavorando al programma di riabilitazione che i medici gli hanno preparato dopo l'arresto cardiaco di giugno, e i medici stanno valutando se sia sicuro rimuovere il defibrillatore cardiaco che gli era stato impiantato in precedenza. Non è possibile per Eriksen giocare in Serie A finché il defibrillatore non sarà rimosso. La società nerazzurra e il giocatore sono quindi in attesa della risposta dei medici.