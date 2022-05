Inter, oggi esami per Perisic: l’infortunio spinge i nerazzurri alla prudenza

L'esterno nerazzurro si sottoporrà oggi agli esami strumentali programmati dopo lo stop in Inter-Sampdoria di domenica scorsa

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Ivan Perisic avrà modo di capire la gravità dell'infortunio subito in Inter-Sampdoria. Tra poche ore i controlli con lo staff medico nerazzurro, come sottolinea la Gazzetta dello Sport: "In giornata svolgerà gli esami che indicheranno l’entità del danno al gemello mediale: primo o secondo grado, la cosa non va a impattare sulla stagione (se non per gli impegni dell’esterno con la Croazia), stabilirà solo se al ritiro di inizio luglio - qualunque sia la prossima destinazione - il giocatore sarà subito pronto o no. In un certo senso, però, l’infortunio spinge anche a dei ragionamenti prudenti da parte dell’Inter. Perisic non ha uno “storico” particolarmente complicato sul piano clinico, dunque i primi campanelli d’allarme vanno tenuti in seria considerazione. Ecco perché oggi lo staff medico relazionerà nei dettagli la dirigenza sull’esito della visita".