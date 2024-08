Gds – Inter favorita d’obbligo, ecco perché. Due i rischi. Milan primo rivale

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando fa il punto sulle big della Serie A in vista dell'inizio del campionato, in particolare su Inter e Milan. Per il giornalista, i nerazzurri sono i favoriti d’obbligo. "Sì, perché non ha perso titolari e ne ha aggiunti un paio, come Taremi e Zielinski che, prima di infortunarsi, hanno già dimostrato di poter essere un valore aggiunto. Il capocannoniere Lautaro lo è stato anche in Coppa America: è carico. Bisseck è cresciuto molto. Il solito saggio anticipo marottiano sul mercato ha permesso a Inzaghi di lavorare subito con il gruppo completo. Nessuno ha le certezze tattiche dell’Inter. Rischi? Pancia piena e presunzione. Come dice Sacchi, in Italia non abbonda la cultura della vittoria".