Immagini inedite, testimonianze esclusive, behind the scenes e momenti indimenticabili faranno rivivere in modo unico l’incredibile impresa dei nerazzurri verso la Seconda Stella. Inter e Filmmaster insieme per un lungometraggio dedicato ai tifosi e agli appassionati di sport: gli spettatori saranno trasportati in un viaggio entusiasmante e sorprendente che li proietterà nei luoghi che hanno plasmato la conquista del tricolore.