“Per l’Inter la famiglia Zhang ha speso finora 732 milioni, sin dal giugno 2016 quando venne staccato un assegno da 128 milioni per rilevare le quote di Thohir e Moratti, con i restanti 604 entrati nel forziere nerazzurro. Il ciclo di Suning partì fortissimo: mezzo miliardo pompato tra il 2016 e il 2018. Poi le spese si sono assai ridotte, fino alla necessità di dover attingere a un maxi-prestito da Oaktree nel 2021 che ora si sta ridiscutendo. Il termine per restituirlo al fondo californiano è fissato per il 20 maggio. È un debito che, considerando anche gli interessi, ammonterà a oltre 350 milioni per via del tasso al 12% sulla cifra iniziale di 275. La scelta di Zhang dovrebbe consentire di rinegoziare la data di scadenza (nuovo accordo biennale?), alzando però il tasso di interesse”, si legge.