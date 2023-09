Inter-Fiorentina, Inzaghi intenzionato a non cambiare l’undici. Occhi puntati su Thuram

Dopo le vittorie convincenti contro Monza e Cagliari, l'Inter scenderà in campo alle 18 a San Siro contro la Fiorentina. Un test importante per i nerazzurri che devono rispondere al Milan, avversario nel derby dopo la sosta per le nazionali.

"Simone Inzaghi non cambia e conferma la stessa formazione delle prime due partite, provata anche nella rifinitura di Appiano: dei 12 nuovi acquisti in campo da titolari ci saranno solo Sommer e Thuram. Proprio sul francese sono puntati gli occhi: Inzaghi ha bisogno di trovare i suoi gol, lui che è rimasto a secco nelle prime due giornate ma pure in tutte le amichevoli dell’estate. Per gli altri nuovi acquisti se ne parla dopo la sosta: con gli impegni ravvicinati, è lì che Inzaghi dovrà chiamare in causa tutti per gestire al meglio le energie", scrive La Gazzetta dello Sport.