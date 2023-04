GdS – Inter, le ultimissime sulla formazione: dalla difesa all’attacco

Conferme sulla formazione dell’Inter che affronterà la Fiorentina oggi alle 18 a San Siro. Dalla difesa all’attacco, ecco le ultimissime del sito della Gazzetta dello Sport sulle scelte di Simone Inzaghi per il match in programma alla ripresa post sosta.

Onana tra i pali, con il terzetto Darmian-Acerbi-Bastoni in difesa. Dunque quest’ultimo e non de Vrij dalle ultime indiscrezioni. In difesa mancheranno Skriniar per infortunio e D’Ambrosio per squalifica. Senza l’infortunato Calhanoglu, pronto Brozovic in cabina di regia con ai lati Barella e Mkhitaryan; sulle fasce Dumfries e Gosens.