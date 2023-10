Inter, per il Benfica scelte fatte: Pavard ancora titolare, out Frattesi. C’è un ballottaggio

"Difficile, comunque, immaginare un Pavard in panchina. Il rendimento del francese è in netta crescita, non è stanco e a certi appuntamenti è senza dubbio abituato. Più facile che una maglia se la giochino Dumfries e Darmian, immaginando anche una staffetta nel corso della gara. Peraltro, in panchina dovrebbe rivedersi Cuadrado, che ieri è tornato parzialmente in gruppo e che oggi dovrebbe lavorare completamente con i compagni. Quello del colombiano, però, sarà un riconvolgimento graduale. Restano out Frattesi (vietato correre rischi) e Sensi".