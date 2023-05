CdS – Inter, decisa la formazione per l’euroderby di ritorno: da Calha all’attacco

L’undici titolare dell'Inter per il derby di ritorno contro il Milan è già scelto: ecco le rotazioni che farà Simone Inzaghi

Simone Inzaghi ha già deciso la formazione per Inter-Milan di domani sera. L’undici titolare è scelto dopo le rotazioni di sabato contro il Sassuolo. “A meno di sorprese, sarà la stessa che ha battuto il Milan 2-0 nell’andata”, sottolinea oggi il Corriere dello Sport.

Confermatissimo Acerbi, l’unico dei titolari di domani ad aver giocato tutto il tempo col Sassuolo; “di contro, 5 altri elementi sono rimasti a guardare e quindi arriveranno all’appuntamento freschi e riposati. Si tratta di Onana, Dumfries, Barella, Calhanoglu e Dzeko, a conferma che sarà lui a cominciare e Lukaku a dargli il cambio. In aggiunta, ci sono Mkhitaryan e Dimarco, rimasti in campo per un’ora, Lautaro che ha giocato un tempo, mentre Bastoni e Darmian (fondamentale risparmiarlo in vista del rientro di Leao) si sono “sgranchiti”, rispettivamente per 17 e 11’”, sottolinea il quotidiano.

Che poi si sofferma anche sui cambi che potrà effettuare Inzaghi a gara in corso: “Chiaro che nel piano gara di Inzaghi non ci sono e non ci saranno soltanto i titolari, ma saranno importanti, se non decisive, anche le sostituzioni in corsa. Al di là di Lukaku, e oltre al prezioso recupero di Gosens, che potrà dare fiato a Dimarco, a esempio, anche Brozovic entrerà certamente nella ripresa, così da tenere alta l’intensità della mediana. Proprio lì, in mezzo al campo potrebbe esserci la chiave della gara e l’Inter intende prendersela, come accaduto all’andata. Soprattutto se il Milan dovesse ritrovarsi in inferiorità numerica.

Ci sono buone probabilità che Skriniar continui a essere l’unico occupante dell’infermeria. Le condizioni di Correa, infatti, uscito all’intervallo contro il Sassuolo per un affaticamento ai flessori della coscia destra, non preoccupano. Oggi verrà fatto un ultimo controllo, ma ci sono ottime chance che il “Tucu”, domani sera, si accomodi regolarmente in panchina”, si legge.