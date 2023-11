Sky – Inter a caccia della decima vittoria in A. Attesa per il guizzo di Barella

L'Inter insegue la decima vittoria in campionato e cercherà di tenere la barra dritta prima della pausa che porterà poi allo scontro diretto con la Juventus a Torino. Nelle ultime diciannove gare in Serie A sono arrivate 16 vittorie, un pari e due sconfitte e si viaggia ad una media di 2.6 punti a partita, 49 in totale e con 11 clean sheets . Quello dell'Inter è il miglior attacco del campionato, anche nei secondi tempi e su palla inattiva con otto gol segnati. Inutile dire che tanto merito è da assegnare a capitan Lautaro con 14 gol segnati in 15 partite.

Si attende da tempo invece la rete di Nicolò Barella che non è ancora arrivata in questa stagione. Perché i suoi compagni hanno dato un contributo anche in zona gol e lui finora si è fatto sentire solo con un assist regalato proprio all'argentino a Salerno. Ma gli mancano i numeri della scorsa stagione: a questo punto aveva già fatto quattro gol e quattro assist. E in mezzo a tanti compagni che là in mezzo stanno benissimo ha tante motivazioni per tornare ad essere decisivo.