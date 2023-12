Inter, a gennaio via Sensi e Agoumé? Intanto si avvicina Zielinski. L’unica controindicazione…

Sembra ormai arenata la trattativa tra il Napoli e l'entourage di Piotr Zielinski per il rinnovo del contratto che scade a giugno. Aurelio De Laurentiis, che ha parlato del giocatore "abituato maggiormente a certe nebbie", ha lanciato più di un indizio. La nebbia di cui parla il presidente del Napoli è quella nerazzurra. Come sottolinea Tuttosport, per il club nerazzurro non sarebbe un problema esaudire i desiderata di Bartolomej Bolek, procuratore del giocatore, a livello di commissioni.