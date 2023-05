CorSera – Inter, già deciso il futuro di Inzaghi? Quella frase di Marotta…

Tra le buone notizie per l'Inter ieri sera anche il ritorno al gol di Edin Dzeko . L'ex Roma si è sbloccato proprio pochi giorni prima dello scontro diretto contro i capitolini, che metterà punti in palio preziosi per la zona Champions. Saranno altrettanto importanti anche per il futuro di Simone Inzaghi? Si interroga su questo il Corriere della Sera:

"Il bosniaco non segnava in campionato dal 4 gennaio al Napoli e in assoluto dal 18 gennaio al Milan: aver ritrovato anche lui dopo tutti gli altri attaccanti, per giunta con una doppietta per non essere da meno di Lautaro, è un’ottima notizia per Inzaghi in vista dell’ultimo mese di fuoco, nel quale il tecnico si gioca la conferma. Ammesso che non sia già tutto deciso, viste anche le parole dell’a.d. Marotta prima del match, secondo cui «una squadra come l’Inter deve sempre gareggiare per lo scudetto». Quest’anno di fatto non è mai stato così. Ma in ballo c’è ancora moltissimo e l’Inter sembra avere una gran voglia di divertirsi".