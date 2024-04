Un interessante aneddoto dal Corriere dello Sport sull'allenamento di ieri svolto dall'Inter ad Appiano Gentile. Si avvicina la sfida contro il Torino in programma domenica e il quotidiano ha fatto il punto sulla situazione: "Primo allenamento da campioni d’Italia per i giocatori nerazzurri. Che, in concomitanza del giorno di festa, hanno trovato circa duecento tifosi ad accoglierli fuori dalla Pinetina. L’appuntamento era per il primo pomeriggio, ma Mkhitaryan ha varcato i cancelli del centro sportivo già in mattinata. Non a caso, a 35 anni, è il giocatore più impiegato tra quelli di movimento.