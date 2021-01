Inter, giocatori in scadenza: tante le questioni aperte. Sarà un’opportunità? Nel 2022…

Sono tante le questioni aperte in casa Inter sul fronte dei rinnovi. Sono cinque i giocatori il cui contratto scadrà a giugno: D’Ambrosio, Ranocchia, Padelli, Young e Kolarov. Mentre sono sette i giocatori che andranno in scadenza nel 2022: Brozovic, Joao Mario, Nainggolan, Vecino, Perisic, Vidal e Handanovic.

Sono quindi 12 i giocatori che andranno in scadenza nei prossimi 18 mesi. Matassa non facile da sbrogliare, soprattutto tenendo conto della difficile situazione societaria che sta attraversando il club nerazzurro. Ma potrebbe anche essere un’occasione per rivoluzionare una rosa che presenta ancora delle lacune da colmare.