Inter, Giorno: “Zhang, per ora non si concretizza il rifinanziamento. Cosa succede ora”

Anche dall'edizione odierna de Il Giorno arrivano aggiornamenti sul futuro societario dell'Inter. Steven Zhang è al bivio tra una possibile cessione del club e un rifinanziamento del debito con il fondo Oaktree. Scrive il quotidiano: "Entro maggio bisogna rifondere il prestito a Oaktree da 275 milioni più corposi interessi. A meno che Zhang non riesca a trovare un accordo per un rifinanziamento che per ora non si è concretizzato.