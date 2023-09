Inter, Zhang vende o rifinanzia? “Dall’interno del club fanno trapelare che…”

Sono due le strade che la proprietà Suning può percorrere in merito al futuro societario dell'Inter. La scadenza di maggio 2024 si avvicina e Steven Zhang deve decidere se provare a rifinanziare il debito con il fondo Oaktree oppure se vendere la maggioranza del club. Questo quanto filtra secondo Tuttosport, con il presidente che valuta il club 1.3 miliardi di euro: "Una maxi-valutazione data grazie all’eco suscitata dall’ultima finale di Champions che - guardando quanto sta accadendo da latitudini cinesi - potrebbe però convincere Suning a restare ancora in surplace, in attesa di nuovi rilanci.

Tesi surrogata pure da quanto trapela dal club nerazzurro: i rapporti tra Suning e Oaktree, viene fatto notare, sono molto profondi e vanno al di là del prestito concesso all’Inter. Il che conferma come l’ipotesi di un rifinanziamento del prestito sia sempre sul tavolo e come Zhang voglia prendersi tutto il tempo per prendere una scelta. Impasse motivata anche dai risultati ottenuti dalla squadra: per Suning, salutare dopo aver regalato la seconda stella, sarebbe un risultato straordinario e questo potrebbe portare a una mancata cessione del club, oppure alla sua cessione soltanto al termine della stagione sportiva (questo sempre grazie agli ottimi rapporti con Oaktree)".