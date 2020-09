Inter, Godin messo alla porta: ecco quando è nata la rottura. Conte gli ha spiegato i motivi

Diego Godin non farà più parte della rosa dell’Inter: il difensore uruguaiano, arrivato a Milano solamente la scorsa estate, nel finale di stagione si era guadagnato una maglia da titolare dopo le difficoltà di adattamento iniziali, ma questo evidentemente non è bastato per guadagnarsi la conferma in nerazzurro. Il suo futuro, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe essere a Cagliari. Ma come si è arrivati a questa improvvisa rottura?

Secondo calciomercato.com, la decisione di mettere alla porta l’ex capitano dell’Atletico Madrid sarebbe stata condivisa da Antonio Conte e dai vertici interisti: una scelta comunicata al giocatore dopo la finale di Europa League. Proprio l’allenatore nerazzurro gli avrebbe spiegato i motivi: in primis, vuole un’impostazione del gioco diversa. In secondo luogo si tratta di una scelta economica: è stato il club a doverlo cedere per liberarsi del suo ingaggio pesantissimo.