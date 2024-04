Inter, a Udine cercasi gol di Thuram e Lautaro. Il Toro punta questo record

Astinenza ThuLa

“Sanchez e Dimarco due volte, Darmian, Bisseck e Asllani. Cinque nomi per sette gol, ovvero quelli che l’Inter ha trovato nelle ultime cinque partite, quelle in cui non è finito sul tabellino dei marcatori uno fra Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Tolta ovviamente la deludente serata contro l’Atletico Madrid al Civitas Metropolitano, con i nerazzurri eliminati dalla Champions dopo una prova assolutamente da dimenticare sottoporta dei due attaccanti, l’astinenza da gol della “Thu-La” ha pesato relativamente sulle sorti dell’Inter, capace di ottenere nelle quattro gare di campionato disputate ben 10 punti. È evidente come la coppia offensiva di Simone Inzaghi sia arrivata con le ruote sgonfie a questo finale di stagione. Lautaro e Thuram hanno trascinato la squadra, in primis in Serie A, tant’è che i loro numeri parlano chiaro: 26 reti in totale per l’argentino, 12 per il francese; 2 assist il primo e 7 il secondo, 3 rigori procurati dal capitano, 4 dal suo partner. Il loro contributo è stato devastante. Al tempo stesso però, questo rendimento così elevato ha finito per schiacciare le due alternative, Arnautovic e Sanchez. I due, poi, ci hanno messo del loro, fra prestazioni non all’altezza, errori sottoporta e qualche infortunio di troppo.