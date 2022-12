Inter-Gzira e Inter-Salisburgo: ecco dove vedere le 2 amichevoli nerazzurre

Dopo lo stop al campionato per i Mondiali in Qatar, l'Inter è pronta a tornare in campo per prepararsi in vista della ripresa

Dopo lo stop al campionato per i Mondiali in Qatar, l'Inter è pronta a tornare in campo per prepararsi in vista della ripresa fissata a gennaio. Il primo appuntamento ufficiale del 2023 sarà la sfida a San Siro contro il Napoli, in programma mercoledì 4 gennaio alle 20:45. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono volati a Malta per un training camp che si concluderà venerdì 9 dicembre. La squadra disputerà due incontri amichevoli, che verranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell'Inter.