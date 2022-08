Inter, UFFICIALE la partnership con Hisense. Antonello: “Nuovi importanti traguardi”

FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Hisense Italia fino alla stagione 2024/25

Andrea Della Sala

MILANO – FC Internazionale Milano annuncia di aver siglato un accordo di partnership con Hisense Italia. L’azienda leader nel settore degli elettrodomestici e dell’elettronica di consumo si lega alla squadra nerazzurra fino alla stagione 2024/25.

Hisense Italia ha scelto l’Inter per consolidare il proprio impegno nel mondo del calcio ai massimi livelli, riconoscendo il Club nerazzurro come il partner ideale per proseguire il percorso di grandi sponsorizzazioni nel mondo dello sport dopo le partnership con la FIFA in vista dei Mondiali in Qatar 2022 e con la Uefa per gli Europei di calcio femminile appena disputati.

Accomunate dai valori fondamentali di innovazione e ricerca della migliore performance, sia sul campo da gioco sia all’interno delle case dei consumatori, Hisense e Inter hanno saputo affermarsi nei rispettivi settori di appartenenza come icone globali, attraverso una storia di crescita e sviluppo, costellata di grandi successi e traguardi. La condivisa visione ambiziosa del futuro e il costante impegno per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia hanno permesso ai due brand di creare un legame forte e di fiducia con i propri consumatori e tifosi, con una particolare attenzione alle nuove generazioni.

L’accordo è stato formalizzato oggi, venerdì 19 agosto, presso lo stadio San Siro alla presenza del CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello e l’Amministratore Delegato di Hisense Italia Gianluca Di Pietro.

“E’ con soddisfazione che accogliamo Hisense all’interno della famiglia di partner nerazzurri. Abbiamo trovato in Hisense la stessa attenzione all’innovazione e ricerca dell’eccellenza che contraddistingue il nostro Club e siamo convinti che questa collaborazione porterà a nuovi importanti traguardi per entrambi i brand” le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano.

“Da domani comincia un’importante collaborazione tra Hisense e Inter che non si limiterà solo alla visibilità del brand ma che darà all’azienda rilevanti opportunità di integrazione. Questa scelta è stata meditata a lungo ed è il risultato di una comunanza di valori e dell’aver trovato un’organizzazione efficiente nel team nerazzurro. Per Hisense questo è l’inizio di un lungo percorso che porterà allo sviluppo di nuovi progetti nei prossimi anni che segneranno un passo importante per entrambi per un futuro di successi insieme” sottolinea Gianluca Di Pietro, Amministratore Delegato di Hisense Italia.

La partnership con l’Inter sarà un importante tassello nella strategia di marketing di Hisense per promuovere i prodotti di punta del brand verso un pubblico ancora più ampio. Oltre alla visibilità del marchio in occasione delle partite casalinghe sui pannelli LED a bordocampo e sul maxischermo, l’Inter utilizzerà i prodotti della multinazionale cinese in tutte le location del Club, tra cui le sale hospitality dello stadio, l’HQ e i centri di allenamento. Il product placement non si limiterà ai televisori, ma avrà come oggetto anche le soluzioni di Home Entertainment.