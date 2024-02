Inter, è un inizio di 2024 perfetto: vinte sette su sette. Mai successo

Una delle migliori squadre d'Europa e se ne sono accorti anche fuori dall'Italia, gli altri. Il rendimento dell'Inter di Inzaghi è davvero sorprendente, così come il suo gioco. Funziona tutto per il meglio anche quando le cose possono complicarsi, ad esempio nel caso degli infortuni. Chi deve sostituire non fa cambiare l'ordine delle cose e non cambia il risultato. Si segna sempre tanto e si difende a meraviglia. Così la squadra nerazzurra è diventata una squadra mai vista, comunque bella in maniera diversa rispetto alle tante squadre del passato, anche quelle che hanno vinto tanto.