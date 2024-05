"Ma c’è ben altro da aggiungere nel piatto, ovvero tutto l’indotto commerciale che ruota attorno al tricolore. Trattandosi di uno scudetto diverso, proprio perché stellato e storico, l’area marketing nerazzurra che fa capo all’a.d. corporate Alessandro Antonello è pronta a incassi neanche sfiorati per il titolo 2021".

"A circa 16 milioni ammonta, ad esempio, la stima elaborata dal club mettendo assieme i premi che incasserà dagli sponsor e l’incremento (intangibile per definizione) del brand. In un periodo medio-lungo verrà poi raccolto ciò che si sta seminando adesso".

"La maglia da collezione con la nuova stella, ad esempio, sarà materia di culto, ma occhio anche alla linea di abbigliamento dedicata e alle iniziative varie che coinvolgeranno tutta la città di Milano. La cifra che il marketing si aspetta da questo variegato universo di iniziative e prodotti è addirittura 50 milioni, di cui 25 solo dall’attesa divisa bistellata".

"Se poi si aggiunge ciò che è già sicuro - 23,4 milioni dalla Lega di A come quota di diritti tv garantita a chi vince lo scudetto più altri 10 dalla Uefa per la prossima stagione a chi arriva primo in campionato –, ecco che il totale per il club di Zhang sfiora quota 100".

"Ma a stupire è ciò che sta accadendo negli store: ogni giorno i tifosi più impazienti si presentano per comprare la maglia che sarà, ma vengono rimandati indietro. Semplice, il lancio concordato con Nike sarà come al solito per la prima amichevole della nuova annata".

"Intanto, i calcoli sulla maglia sono già stati fatti: l’Inter ha previsto per la stagione in corso una vendita (solo dai propri canali) di 150mila unità che daranno un fatturato di circa 17,5 milioni, mentre per la divisa bistellata nel 2024-25 la stima è di circa 200 mila unità e 25 milioni".

(Gazzetta dello Sport)

