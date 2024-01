Inter, Inzaghi a Riad per l’assalto al record: la missione comincia oggi

Ritrovo e sgambata ad Appiano Gentile in mattinata, poi il volo da Malpensa. L'Inter raggiunge oggi a Riad le sue avversarie di Supercoppa, pronta a difendere il trofeo già conquistato negli ultimi due anni. Formula nuova, motivazioni rinnovate. Simone Inzaghi non perderà occasione per provare ad implementare il suo palmares. Si legge oggi sul Corriere dello Sport:

"In campionato ha stampato da poco il record personale con 48 punti nel girone d’andata, ma sono le finali di Coppa a essere di gran lunga il suo terreno di caccia preferito. Per Simone Inzaghi la missione Supercoppa italiana comincia oggi. Dopo la trasferta lampo a Londra per i The Best Fifa 2023, dove è salito sul terzo gradino del podio (Guardiola 28 voti, Spalletti 18 e Inzaghi 11), con l’obiettivo di dare l’assalto al record. Il trofeo è già stato alzato al cielo quattro volte dal tecnico piacentino, che con un pokerissimo staccherebbe però sia Lippi sia Capello diventando il più vincente in materia".