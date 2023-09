CdS – Fra le peggiori Inter di Inzaghi, e forse Simone l’aveva annusato prima. Lautaro…

"Avevamo ancora negli occhi l’Inter del derby, è rimasta là, a San Siro, a compiacersi per i cinque gol, per il gioco splendido, per il primo posto in classifica a punteggio pieno. A San Sebastian è arrivata quando mancavano 10 minuti alla fine ed è stato sufficiente per strappare il pareggio. Può darsi che Inzaghi avesse annusato questo clima di ingiustificato relax e per questo ha cercato di provvedere con cinque cambi. Ma non è valso a niente. Anzi. Il primo tempo e buona parte del secondo dell’Inter sono stati uno dei momenti peggiori della gestione di Simone da allenatore nerazzurro. Tenuto in piedi nella bufera soprattutto dalle parate di Sommer. La squadra era inerme di fronte al tornado dei baschi, era soggiogata, di sicuro sorpresa. Ma farsi sorprendere in Champions è un’assurdità".