Inter, Inzaghi e la conferma a sorpresa: “Gli ha detto che sarà nel progetto”

Secondo quanto riporta Rai Sport, il tecnico nerazzurro avrebbe chiamato un calciatore per confermargli che punterà su di lui

Non sarà semplice ricavare importanti plusvalenze in questa sessione di mercato in casa Inter, ma lo sarà ancora meno piazzare gli esuberi, ovvero i giocatori pesanti a bilancio ma che hanno poco mercato. Rai Sport, tramite il suo giornalista Ciro Venerato, ha fatto il punto su due nomi che sembravano essere in uscita, ovvero quelli di Arturo Vidal e Matias Vecino: "Per quanto riguarda le cessioni, c'è stata un'offerta dal Messico per Arturo Vidal: l'Inter è disposta a trattare, lui un po' meno. Su Vecino, invece, una telefonata di Inzaghi gli ha allungato la vita nerazzurra: "Credo in te, resterai nel mio progetto", gli ha detto".