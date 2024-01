Inter campione d’inverno, numeri record per Inzaghi: ora doppio tabù da sfatare

Inter, occhio al ritorno — Inzaghi confida che l’esperienza possa portare i suoi frutti, prendendo gli errori del passato come una strada obbligata per la crescita. Tra la fine dell’inverno e la volata di primavera spesso si annida l’epilogo di una stagione ed è per questo che le prossime settimane saranno piuttosto delicate, tra la Supercoppa in Arabia, il testa a testa in campionato con la Juve (più lo scontro diretto del 4 febbraio) e la doppia sfida in Champions con l’Atletico Madrid. In Serie A i numeri reclamano un girone di ritorno da condurre alla stessa velocità tenuta negli ultimi mesi, soprattutto alla luce del fatto che Inzaghi dopo il giro di boa non ha mai toccato 40 punti: dalla stagione 2016/17 l’ha raggiunta 4 volte all’andata e mai al ritorno, avvicinandola soltanto con le 38 lunghezze di due stagioni fa. L’anno scorso di fronte al dominio del Napoli, nella seconda metà del campionato arrivarono 35 punti mentre lo score peggiore del tecnico al ritorno risale ai 27 dell’annata 2018/19 sulla panchina della Lazio.

I numeri di Inzaghi — Nelle sue sette stagioni concluse per intero da allenatore, Inzaghi è riuscito a migliorare la posizione in classifica al ritorno soltanto l’anno scorso, quando transitò quarto al giro di boa (a pari merito con Roma e Lazio) per poi chiudere terzo. La discesa più dolorosa, come detto, resta quella di due stagioni fa e costò lo scudetto in favore del Milan mentre quella più evidente lo portò da un quarto all’ottavo posto nell’annata 2018/19 alla Lazio. Per ben 4 volte in carriera c’è stato uno divario di 8 punti tra girone d’andata e di ritorno, l’ultima volta due anni fa con 38 lunghezze conquistate rispetto alle 46 prima del giro di boa. Stavolta il tecnico classe 1976 spera che la situazione resti quella confezionata a metà dell’opera, puntando sulle armi migliori di una squadra che vanta miglior attacco, miglior difesa, capocannoniere del torneo e tanti subentrati in grado di incidere a gara in corso. Già da sabato prossimo, a Monza, l’obiettivo è quello di restare al passo con la tabella di marcia”, si legge.

(Fonte: Corriere dello Sport)

