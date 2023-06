Cds – Inter, per Inzaghi pronto il rinnovo fino al 2025 con ritocco dell’ingaggio

Nel vertice che andrà in scena oggi tra i dirigenti e il tecnico, è probabile che si parlerà anche del rinnovo del contratto

Con la stagione che si è chiusa il 10 giugno, l'Inter adesso vuol accelerare per programmare la prossima stagione. Già oggi è previsto un vertice tra i dirigenti e Simone Inzaghi . Come sottolinea il Corriere dello Sport , è prevedibile che nel vertice di oggi venga toccato anche quello del rinnovo di Inzaghi.

"Non è scontato che i tempi per una nuova firma siano così rapidi. Ma tutto lascia credere che si vada verso un prolungamento per un’ulteriore stagione, vale a dire fino al 2025, con un leggero ritocco dell’ingaggio, rispetto agli oltre 5 milioni di euro netti che il tecnico piacentino percepisce ora".