Inter, Kessie l’uomo giusto per completare la rosa. In Italia fa ancora la differenza

"Da mezzala, con libertà di inserirsi senza palla, o anche da centrale, ruolo che meno predilige ma che comunque potrebbe ricoprire in caso di necessità. Polivalente, con una grande conoscenza del campionato italiano e con la voglia di rimettersi in gioco: Kessie all’Inter è una vecchia idea nata già ai tempi di Antonio Conte. La sua forza fisica, in Italia, fa ancora la differenza e permetterebbe al centrocampo nerazzurro di compiere un altro passo in avanti: come vice Barella o vice Calha, ma pure con entrambi, lasciando riposare Brozo. Kessie strappa e protegge, si inserisce e raddoppia. L’uomo giusto per completare la rosa".